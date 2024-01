“Un governo nemico del Mezzogiorno” | parla Scerra M5s

(Di martedì 16 gennaio 2024) In un anno diMeloni alsono stati sottratti circa 20 miliardi, tra tagli al fondo perequativo, eliminazione delle Zes, cancellazione di progetti dal Pnrr. Le destre sono nemiche del Sud? “Evidentemente sì. Se ai provvedimenti citati si aggiunge l’autonomia differenziata e l’eliminazione del credito d’imposta per il, è chiaro che hanno deciso di danneggiare il Sud in maniera deliberata. L’ultimo taglio al fondo perequativo per le infrastrutture è ancora più odioso perché fatto quasi sotto silenzio. Si sono mossi senza dire in maniera chiara dove vengono spostate le risorse e per quali obiettivi. C’è poi un’enorme confusione su quanto riguarda i fondi tagliati ai Comuni che sono quasi tutti meridionali. Abbiamo tante promesse ma zero fatti. E questo danneggia le persone più fragili, è un danno enorme per ...

Oggi, per voce di popolo e del main - stream , ilnumero uno è la moneta fiat e la sua ... In poche parole, Mike Maharrey, ci vorrebbe far credere che ildel New Jersey - il quale ...... "Ci siamo sbagliati a volte, su molte cose, ma non abbiamo mai confuso la trincea né il'. ... Come resisterà ile che influenza avranno sul risultato delle sinistre in voti cruciali, ...Durante un discorso all'Assemblea Suprema del Popolo il leader nordcoreano Kim Jong-un ha affermato che è diventato impossibile per Pyongyang perseguire la ...L’Italia insiste: ci sono vaste porzioni di litorale fruibile e concedibile, dunque la direttiva Bolkestein non andrebbe applicata. Per dimostrarlo, oggi, il Governo Meloni chiederà ...