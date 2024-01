Un gol | un rigore procurato e una forma straripante | Holm sempre più certezza di questa Atalanta

Leggi su bergamonews

(Di martedì 16 gennaio 2024) Bergamo. Tra le grandi certezze lasciate in eredità dalla schiacciante vittoria dell’contro il Frosinone c’è un’altra solida ed importante prestazione targata Emil. Il laterale svedese, arrivato in estate dallo Spezia, ha iniziato il 2024 con il piede letteralmente pigiato sull’acceleratore: dopo le convincenti prove contro Sassuolo, Roma e Milan – dove è statoschierato con una maglia da titolare – il classe 2000 ha risposto nuovamente presente. Per la quarta volta nel corso distagione, il ragazzo di Goteborg è rimasto in campo per tutti e i novanta minuti, viaggiandoa pieni giri di motore su quella corsia di destra,più terreno fertile per le sue sgroppate.ha inaugurato la sua serata lasciando subito un segno ...