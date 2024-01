Un aiuto alle famiglie | ecco i bonus per il 2024 | tutti gli incentivi | i requisiti e come fare domanda

Leggi su urbanpost

(Di martedì 16 gennaio 2024) Con l’avvento del nuovo anno, facciamo il punto suglie itipicamente rivolti a determinate categorie e fasce di reddito, che il governo ha inserito nella legge di Bilancio. In alcuni casi si tratta di interventi strutturali e in altri di misure una tantum. Nel complesso sono ben 21 ipensati per le: esaminiamoli assieme nel dettaglio e partiamo da quello più importante, quantomeno a livello simbolico, giacché l’Assegno di inclusione è la misura che (integrata da altri sussidi,vedremo) sostituisce il Reddito di cittadinanza e inserisce delle novità sostanziali. Anzitutto durerà per 18 mesi, rinnovabili, dopo un mese di pausa, per altri 12 mesi, con verifiche ogni 90 giorni della situazione familiare da parte dei Servizi sociali. Si tratta di un ...