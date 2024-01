Ultime Notizie Roma del 16-01-2024 ore 14 | 10

Leggi su romadailynews

(Di martedì 16 gennaio 2024)dailynews radiogiornale e Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio cosa è Mourinho non è più l’allenatore dellapronunciato il club giallorosso con un comunicato nel quale annuncia che cos’è Mourinho i suoi collaboratori tecnici lasceranno il club con effetto immediato Mourinho è stato annunciato come allenatore nella storia dellanel maggio 2021 fatale per il tecnico portoghese che con l’Inter nel 2010 ha centrato del triplete è la sconfitta di San Siro contro il Milan 3 a 1 di domenica scorsa 14 gennaio Ed ora cronaca c’era mascarpone Nella crema destinata al tiramisù vegano che ha causato il decesso di Anna Bellisario 20 anni lo scrive il procuratore di Milano ce l’ho viola in un comunicato relativo alla misura interdittiva del divieto temporaneo di esercitare qualsivoglia ...