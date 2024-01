Ultime Notizie Roma del 16-01-2024 ore 13 | 10

Leggi su romadailynews

(Di martedì 16 gennaio 2024)dailynews radiogiornale o pomeriggio dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio per il caso di Giovanni Pedretti 59 anni trovata morta domenica pomeriggio nel fiume Lambro l’inchiesta pare aver imboccato una direzione precisa la procura di Lodi intende chiarire se la valanga Social che l’altra volta abbia influito la sul suo gesto l’ipotesi e istigazione al suicidio con un fascicolo aperto al momento senza indagati e mirato agli accertamenti da svolgere gli investigatori svolgeranno analisi tecniche su telefoni e computer della ristoratrice voltiamo pagina Donald Trump ha affermato di sentirsi rinvigorito e grandemente onorato per la vittoria Akai caucus Iowa dichiarata da alcuni media in base alle proiezioni mi sento molto bene sono onorato da un annuncio di Vittoria così anticipato ha sottolineato l’ex presidente dobbiamo riprenderci il nostro paese ...