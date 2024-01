Ultime Notizie Roma del 16-01-2024 ore 10 | 10

Leggi su romadailynews

(Di martedì 16 gennaio 2024)dailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio Dona tra patronato di sentirsi rinvigorito e grandemente onorato per la vittoria è caucus Iowa dichiarata da alcuni media in base alle proiezioni mi sento molto bene sono onorato da un annuncio di Vittoria così anticipata sottolinea l’ex presidente dobbiamo riprenderci il nostro paese è giunto Questo è il momento per il nostro paese di tornare unito che sia per repubblicani e democratici e momento di stare insieme e risolvere i problemi ha detto La cassazione ha confermato la condanna a 5 anni con la pena dargli determinare in appello per disastro ferroviario nei confronti di Mauro Moretti nel processo della strage ferroviaria di Viareggio i giudici hanno deciso per l’annullamento con rinvio per quanto riguarda le attenuanti generiche dell’ ex amministratore delegato di ...