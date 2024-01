Ultime Notizie Roma del 16-01-2024 ore 07 | 10

(Di martedì 16 gennaio 2024)dailynews radiogiornale martedì 16 gennaio Buona giornata da Francesco Vitale Vittoria muscolare è prevista ma comunque essenziale quella di Donald Trump nelle primarie repubblicane Iowa per tradizione il primo stato repubblicano esprimersi quello Dunque che nonostante il suo scarso peso politico può indicare il percorso fornirà gli analisti segnali concreti ma ancora lunga accidentata la strada che conduce alle presidenziali di novembre dunque alla Casa Bianca andiamo in medioriente nessun membro del personale nessuna struttura statunitense è stata presa di Mira negli attacchi contro la città di erbil nella regione curda del nord dell’Iraq secondo quanto ha detto un funzionario del governo americano al sito dicurve Ruda le dichiarazioni sono state rilanciate dal network e qatariota Al Jazeera continueremo a valutare la situazione ma le ...

Hamas ha pubblicato ieri sera un video di 3 ostaggi israeliani, tra cui la 26enne Noa portata via in moto dalla festa a Re’im. Monta intanto la ... (ilsole24ore)

Roma dailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione conflitto in Medio Oriente in apertura di giornale ha ... (romadailynews)

Cosa sono i Caucus Per restare aggiornato sullesegui gratis il canale whatsapp del Tgla7 Puoi anche iscriverti al canale whatsapp della rete la7 Continua a leggere su Tg. La7.it - L'...Tra queste, certamente, quelli che terrà il Presidente ucraino Zelensky che ha dichiarato la ... Usa acquista uranio dalla Russia Attorno al primo giorno di Davos, poi,di attacchi russi ...ROMA, 16 GEN - L'agenzia di stampa palestinese Wafa afferma che 25 persone sono state uccise e altre decine ferite in bombardamenti israeliani effettuati ieri sera in diverse zone della Striscia di Ga ...Le ultime notizie dall'Italia e dal mondo. Aggiornamenti e news in tempo reale su cultura, politica, cronaca, economia, sport, calcio, musica.