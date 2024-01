UFFICIALE – De Rossi il successore di Mourinho | l’annuncio della Roma

(Di martedì 16 gennaio 2024) Giornata di cambiamenti radicali a. Dopo la notizia dell’esonero di Joséarriva anchedel nuovo allenatore: sarà Daniele Dea prendere le redinisquadra giallorossa. COMUNICATO – Dopo la tristezza per l’addio di José, esonerato in mattinata dalla società, nella capitale italiana torna il sorriso. Daniele Desarà il nuovo tecnicosquadra giallorossa. Lo comunica il clubno attraverso un nota pubblicata sui canali ufficiali: «L’ASè lieta di annunciare che Daniele Deè stato nominato nuovo Responsabile TecnicoPrima Squadra fino al 30 giugno 2024. Dopo 18 anni da calciatore giallorosso, ...

Ora è ufficiale: Daniele De Rossi è il nuovo allenatore della Roma dopo l'esonero di Mourinho. Il club lo ha annunciato con una nota sul sito ufficiale alle 13:37. L'ex capitano ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2024. La prima e unica avventura come tecnico di una prima squadra: De Rossi ha guidato la Spal in serie B. Toccherà a Daniele De Rossi raccogliere la pesante eredità di José Mourinho come allenatore della Roma.