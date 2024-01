Ue | von der Leyen | “Grandi rischi ma possiamo farcela | serve coraggio”

Leggi su periodicodaily

(Di martedì 16 gennaio 2024) (Adnkronos) – L'Unione Europea vive in un periodo segnato da "conflitto, frammentazione e paura", ma ha i mezzi per andare avanti con "ottimismo" e "determinazione", a patto che sia "sa" e si assuma dei, come ha fatto davanti alla pandemia di Covid-19 e alla guerra in Ucraina. Lo sottolinea la presidente della Commissione Europea