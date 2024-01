Ucraina | Von der Leyen “Kiev può prevalere | ma va sostenuta ancora”

(Di martedì 16 gennaio 2024) DAVOS (SVIZZERA) (ITALPRESS) – “Come in tutte le democrazie, la nostra libertà comporta dei rischi. Ci sarà sempre chi cercherà di sfruttare la nostra apertura, sia dall'interno che dall'esterno. Ci saranno sempre tentativi di portarci fuori strada, ad esempio con la disinformazione. E da nessuna parte se ne è parlato tanto quanto sulla questione dell'. Permettetemi quindi di fornire alcune informazioni reali. La Russia non riesce a raggiungere gli obiettivi strategici. E' innanzitutto un fallimento militare”. Lo ha detto la presidente della Commissione Europea, Ursula von der, alla 54^ edizione del World Economic Forum a Davos.“Quando la Russia invase l', molti temevano chesarebbe caduta in pochi giorni e il resto del paese nel giro di poche settimane. Ciò non è accaduto – ha aggiunto -. ...

der Leyen: 'Ricostruiamo la fiducia, Ue può fare da guida. In Ucraina la Russia sta fallendo gli obiettivi' L'Intelligenza artificiale è un rischio e un'opportunità. Il premier cinese Li Qiang: