Ucraina | Putin | “Russia non rinuncerà mai a territori”

(Di martedì 16 gennaio 2024) (Adnkronos) – Lanonmai aiacquisiti dall'inizio della guerra. Se il conflitto continua così, l'crollerà. E lo scenario che il presidente russo Vladimirdelinea nelle stesse ore in cui il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, a Davos, lancia l'ennesimo appello a sostenere Kiev contro Mosca.afferma che è "impossibile"

Vladimir Putin si sta preparando ad un'offensiva finale nella guerra contro l'Ucraina. Ma la situazione è in fase di stallo nonostante le difficoltà ... (iltempo)

(Adnkronos) – ''Dobbiamo combattere tutti insieme Putin '' perché ''le sue ambizioni sono buie, oscure e non solo nei nostri confronti'', ma ''noi ... (periodicodaily)

(Adnkronos) – ”Dobbiamo combattere tutti insieme Putin ” perché ”le sue ambizioni sono buie, oscure e non solo nei nostri confronti”, ma ”noi ... ()

L'iniziativa nel conflitto in Ucraina è «totalmente nelle mani delle forze armate russe» e se ciò continuerà «lo Stato ucraino potrebbe subire un ... (ilmessaggero)

L'iniziativa nel conflitto in Ucraina è «totalmente nelle mani delle forze armate russe» e se ciò continuerà «lo Stato ucraino potrebbe subire un ... (ilmessaggero)

... anche seè l'unico terrorista che ha preso in ostaggio una centrale nucleare", ha poi ...dirigere gli asset russi congelati alla difesa contro l'aggressione russa e la ricostruzione dell'".Leggi anche, Zelensky a Davos: "Combattiamotutti insieme per pace globale"Un traguardo da esibire trionfalmente prima delle elezioni presidenziali che si sta invece trasformando in una ossessione che sta richiedendo alla Russia un tributo altissimo di vite umane. Avdiivka,.Il presidente russo Vladimir Putin ha dichiarato che le forze di Mosca hanno il sopravvento nel conflitto con l'Ucraina che dura da quasi due anni, avvertendo Kiev che rischia un ...