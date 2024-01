Tv | agli Emmy Awards trionfano “Succession” e “The Bear” | i premi della 75ª edizione

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 16 gennaio 2024) La 75esima cerimonia di consegna degli, ialle eccellenze dell’industria televisiva americana, ha incoronatomiglior serie drammatica dell’anno. L’ultima stagione del cult HBO, già serie più nominata di questa, fa suoi ben 6 Primetime: la serie sui Roy, disfunzionale famiglia a capo di un immaginario impero dei media, è la piùata quest’anno dalla Television Academy (ex-aequo con The). La quarta e ultima stagionesaga dei Roy ha vinto sei statuette, tra cui quelle per la miglior serie drammatica, per i protagonisti, Kieran Culkin e Sarah Snook, e per l’attore secondario Matthew Macfadyen. Sei statuette sono andate anche alla prima stagione di The, tra cui ...