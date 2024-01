Tutti i furti delle destre al Sud E la Lega assesta il colpo mortale

Leggi su lanotiziagiornale

(Di martedì 16 gennaio 2024) La riforma leghista targata Roberto Calderoli sull’Autonomia differenziata approda in Aula in Senato oggi. Le opposizioni sono sulle barricate perché sono sicure che dalla riforma arriverà un altroal Mezzogiorno. Oggi in molte piazze d’Italia ci saranno i presidi del Comitato contro l’Autonomia differenziata, a partire da Napoli. Un rapporto Eurispes, qualche anno fa – ha spiegato Mariolina Castellone, senatrice del M5S e vicepresidente del Senato – ci disse che dall’approvazione del nuovo titolo V della Costituzione erano stati sottratti al Sud circa 46 miliardi l’anno per il mancato rispetto della famosa regola del 34%, ovvero la percentuale di spesa che si sarebbe dovuta dirottare sul Mezzogiorno in proporzione alla sua popolazione. Svimez arrivò a calcolare uno scippo da 60 miliardi l’anno a causa dell’insistenza sul criterio della ...