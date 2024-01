Turismo | oltre 100 posti di lavoro nelle strutture del Gruppo Ficcanterri in Toscana

Leggi su seriea24

(Di martedì 16 gennaio 2024) (Adnkronos) – Se si è in cerca die pronti per un’esperienza lavorativa stimolante nel mondo dell’ospitalità, il 31 gennaio si terranno i Recruiting Days al Park Hotel Marinetta, dove100 posizioni saranno aperte per la stagione 2024. IlIcon Collection, con le sue iconiche, come The Sense Experience Resort a Follonica e il Park Hotel Marinetta a Marina di Bibbona, infatti, sta cercando talenti (garantendo ai propri collaboratori numerosi e interessanti benefits) per rendere indimenticabile l’esperienza dei suoi ospiti. Sarà questa un’ottima occasione per iniziare una nuova esperienza lavorativa indi lusso, icone dell’eccellenza dell’ospitalità italiana e punto di riferimento inper una clientela sia italiana ...