Turismo congressuale in crescita | Modesti | Il settore si è adattato alle esigenze

(Di martedì 16 gennaio 2024) Ildelin Italia, dopo la crisi pandemica del 2020-21, sta mostrando una significativa ripresa che lo ha riportato i volumi ai livelli del 2019, con prospettive assai positive per l'anno appena iniziato. Già nel 2021 c'è stato un ritorno della domanda di hotel in Italia, anche se inferiore del 40% rispetto al 2019, soprattutto per quella internazionale (-60% vs 2019). L'anno del totale recupero è stato il 2023 con numeri superiori al 2019. Le previsioni per il 2024 sono positive, con un aumento della domanda da parte di aziende e organizzazioni. Ilsi sta adattandonuovecon l'adozione di formati ibridi e virtuali, indicando una strada positiva per superare la crisi e rilanciarsi ulteriormente. La spesa per congressi ed eventi potrebbe ...