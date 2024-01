Turismo 2023 | record di arrivi

(Di martedì 16 gennaio 2024): con 8,5 miloni diin città, ilè l’anno migliore di sempreanche nell’area urbana dove sono stati superati 11,5 milioni di presenze. Riva: “Milano attrattiva tutto l’anno: proseguiamo su questa strada per uno sviluppo turistico sostenibile della città” Con circa 8,5 milioni diin città e oltre 11,5 milioni nell’area urbana, ilsi attesta come il miglior anno di sempre dela Milano. Fino ad oggi il primato era del 2019, che si era chiuso con circa 7,5 milioni diin città e più di 10,8 milioni nell’area urbana. L’anno appena trascorso ha raggiunto numeri di rilievo tutti i mesi, sia guardando il capoluogo lombardo (+14 % sul 2019; + 25% sul 2022) sia l’area estesa (+ 6% sul 2019; + 24% sul 2022), ...

Sono stati in tutto 289 gli 'ambasciatori' in campo per promuovere la ricchezza culinaria locale Si chiude, con il 2023 , l'anno che ha incoronato ... (sbircialanotizia)

Milano archivia gli anni Covid e chiude ilcome il migliore di sempre per il: 8,5 milioni gli arrivi in citta' e oltre 11,5 milioni nell'area urbana. Fino ad oggi il primato era del 2019, che si era chiuso con circa 7,5 milioni di ......ITALIANI AOSTA 212394 1 Educazione e promozione delsostenibile e socialeper tutti ...- e - bandi/servizio - civile/bandi - di - selezione - volontari/- bando - ordinario/ (bando e ...JUVENTUS SASSUOLO STREAMING TV – Oggi, martedì 16 gennaio 2024, alle ore 20,45 Juventus e Sassuolo scendono in campo all’Allianz Stadium di Torino, partita valida per la 20esima giornata della Serie A ...Il turismo è un settore strategico per l’Italia ... 13 milioni di persone hanno visitato Roma tra maggio e luglio 2023. Alla luce degli obiettivi stilati dall’Agenda 2030 delle Nazioni Unite, l’Italia ...