Tumori | vaccino anti-COVID e disinformazione

(Di martedì 16 gennaio 2024) Sono tante le segnalazioni che ci avete mandato tra fine 2023 e inizio 2024 che riguardano una presunta correlazione tra vaccinie aumento di diagnosi per malattie tumorali. Da ByoBlu al Paragone, da La Verità a Fuori dal Coro, sono svariate le redazioni che hanno generato contenuti allarmistici che sostengono, senza portare veri dati a dimostrazione di quanto affermato, questa correlazione. Oggi non trattiamo un singolo articolo, non ha senso, ma vorremmo ripetere, per l’ennesima volta, che le affermazioni secondo cui i vaccini-19 causano il cancro o sono legati allo sviluppo del cancro non sono supportate da prove scientifiche. E non siamo noi di BUTAC a dirlo, sono numerose le organizzazioni di fact-checking e gli esperti che hanno esaminato queste affermazioni e le hanno trovate prive di prove a sostegno. A riprova ...