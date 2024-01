Trump vince in Iowa | lo slancio verso la candidatura

Proseguono le dichiarazioni dei banchieri centrali al Forum Internazionale di Davos. Riprende la stagione delle trimestrali Usa, mentre Donaldla prima tappa delle primarie repubblicane in Iowa, corre il dollaro e l'euro torna sotto quota 1,09 (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Si muovono in territorio negativo le Borse europee con gli ...L'ex presidente americano Donaldha trionfato nei caucus repubblicani in Iowa con un distacco di oltre 30 punti sul principale sfidante Ron De Santis. Che cosa significa questo risultato nella volata per le elezioni ...Donald Trump vince senza problema in una roccaforte repubblicana come l'Iowa, superando Ron DeSantis e Nikky Haley.All'indomani dei caucus in Iowa stravinti da Donald Trump, i candidati presidenziali repubblicani volano in New Hampshire per la seconda tappa delle primarie. Secondo la media dei sondaggi del sito ...