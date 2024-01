Trump vince in Iowa | ecco cosa è successo in poche parole tra accuse e ritiri

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 16 gennaio 2024) Donaldha vinto i caucus dell’, un primo passo cruciale per reclamare la nomination Repubblicana per la terza elezione consecutiva. Gli iscritti alle liste elettorali Repubblicani hanno sfidato la neve e una temperatura di meno venti gradi per dare un segnale: la maggioranza dei conservatori è con, processi o no. La vittoria è stata chiamata dopo appena mezz’ora dall’inizio delle consultazioni tra gli elettori. Sia Associated Press sia Cnn hanno assegnato ilal tycoon con una percentuale che si è aggirata, per gran parte della serata, intorno al 50 per cento, più del doppio rispetto ai due avversari più accreditati, Nikki Haley e Ron DeSantis, che hanno dato vita a un testa a testa per aggiudicarsi il secondo posto. Andrew Romeo, in una dichiarazione pubblicata su X, ha definito questo ...