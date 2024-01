Trump vince i caucus in Iowa | De Santis secondo a distanza

(Di martedì 16 gennaio 2024) Pubblicato il 16 Gennaio, 2024 (Adnkronos) – Donaldha vinto iin, dove, dopo una sfida serrata con Nikki Haley,è arrivato Ron Dele proiezioni dei media americani, sulla base del 91% dei voti scrutinati, l’ex presidente ha ottenuto il 51% delle preferenze, pari a 20 delegati su un totale di 40, seguito dal governatore della Florida, che ha il 21,3% dei voti, pari a 8 delegati. Al terzo posto l’ex ambasciatrice all’Onu, che si ferma al 19%, con sette delegati. "Penso che sia veramente il momento, per tutti, per il nostro Paese, di essere uniti", ha commentato il tycoon nel discorso della 'vittoria parlando a Des Moines. "Grazie al grande popolo dell'", dice l'ex presidente,cui "sarebbe bello se ...

Non c'è storia . Non c'è partita. Almeno in Iowa. Donald Trump vince con ampio margine i caucus nello Stato che dà tradizionalmente il via alla ... (europa.today)

L’ex presidente Donald Trump ha vinto in modo netto i caucus del Partito Repubblicano americano in Iowa , il primo Stato in cui gli elettori del ... (linkiesta)

Donald Trump ha vinto i caucus dell’ Iowa , un primo passo cruciale per reclamare la nomination Repubblicana per la terza elezione consecutiva. Gli ... (metropolitanmagazine)

Donald Trump è ora ufficialmente lo sfidante di Joe Biden per la Casa Bianca. Le primarie che si sono svolte in Iowa hanno sancito un'evidenza che ... (affaritaliani)

Nikki Haley si congratula intanto con Donaldma ribadisce, parlando ai suoi sostenitori nello stato americano, che 'la nostra campagna è l'ultima migliore speranza di fermare l'incubo' di una ...IOWa (USA) - Come da sondaggi della vigilia Donaldin Iowa, L'ex presidente americanola prima tappa delle primarie repubblicane in Iowa, col 51% dei voti e un distacco record di circa 30 punti. Testa a testa tra i principali ...Se lui fosse stato presidente «la Russia non avrebbe attaccato, Israele non sarebbe stato attaccato», se sarà rieletto ...Trump vince in Iowa, e ora capiamo che potrebbe tornare a guidare il mondo La vittoria del tycoon, è avvenuta con un margine più ampio di quello dei sondaggi.