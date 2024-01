Trump vince i caucus in Iowa | De Santis secondo a distanza

L’ex presidente Donald Trump ha vinto in modo netto i caucus del Partito Repubblicano americano in Iowa , il primo Stato in cui gli elettori del ... (linkiesta)

Non c'è storia : vince Trump

Non c'è storia. Non c'è partita. Almeno in Iowa. Donald Trump vince con ampio margine i caucus nello Stato che dà tradizionalmente il via alla ... (europa.today)