Trump | trionfo in Iowa in meno di mezz' ora | ecco come The Donald ha sbancato i caucus

Roma, 16 gen – Donald Trump vince, anzi stravince in Iowa le primarie repubblicane per la corsa alla Casa Bianca 2024, come riporta anche l’Agi. Il ... (ilprimatonazionale)

Donald Trump vince la prima tappa delle primarie repubblicane in Iowa a valanga, in meno di mezz'ora dall'apertura dei caucus, con poco più del 50% ... (ilmessaggero)

Ilcementa comunque l'indiscusso ruolo dicome frontrunner, dopo che ha saputo mobilitare nuovamente la sua base e riconquistare il partito trasformando tutte le accuse in una 'caccia ...Come da previsioni invece ildi Donald. Con oltre il 50% dei voti e staccando di 30 punti gli avversari il tycoon sembra ancora una volta aver ipotecato il futuro del Gop. In Iowa ...Buongiorno, e bentornati su AmericaCina per il nostro viaggio quotidiano che oggi parte dalle praterie ghiacciate dell’Iowa, naviga le correnti bollenti del Mar Rosso, segue i confini gelidi e infinit ...Inaugurata ufficialmente la stagione elettorale. Consegnata all'ex presidente una vittoria cruciale che rafforza la presa sul partito. Nel 2016 qui era arrivato secondo ...