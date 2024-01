Trump trionfa in Iowa e Biden ammette | “Sarà lui il mio avversario” VIDEO

Leggi su dayitalianews

(Di martedì 16 gennaio 2024) Pubblicato il 16 Gennaio, 2024 Donaldvince la prima tappa delle primarie repubblicane ina valanga, in meno di mezz’ora dall’apertura dei caucus, con poco più del 50% dei voti e un distacco record di circa 30 punti, oltre il doppio del primato di Bob Dole nel 1988. Stando ai risultati parziali dei caucus in, sui 40 delegati dello Stato per la convention dei repubblicani Donaldne ottiene 20, Ron DeSantis 8 e Nikky Haley 7. Lo riporta la Cnn. Il tycoon ha sfondato in tutte le aree sociali, a partire dagli evangelici, con l’unica debolezza delle zone suburbane. Un risultato stupefacente se si pensa che nel 2016 qui arrivò secondo e che da allora ha seminato caos, subito due impeachment ed è in attesa di quattro processi penali, di cui due per aver tentato di sovvertire l’esito del voto. ...