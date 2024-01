Trump trionfa al caucus dell' Iowa Come previsto

(Di martedì 16 gennaio 2024) È una vittoria a valanga quella di Donaldin. L’ex presidente si è aggiudicato il localecon il 51% dei consensi, staccando significativamente i suoi principali contendenti e guadagnando almeno 20 delegati per la Convention nazionale. Al secondo posto, si è piazzato Ron DeSantis con il 21%, mentre terza è arrivata Nikki Haley con il 19%. Il businessman Vivek Ramaswamy ha ottenuto infine la quarta posizione con il 7,7%. Per quanto riguarda, i sondaggia vigilia sono quindi stati fondamentalmente confermati: la media di Real Clear Politics gli assegnava infatti incirca il 52% dei voti. Quello’ex presidente è un vantaggio assolutamente significativo. Basta vedere i risultati del passato per rendersene conto. Alle primarie del 2016, ...

Sembra tutto così scontato da far pensare che sia in arrivo qualche sorpresa. Negli Stati Uniti parte la stagione delle primarie per s... Contenuto a ... (ilfoglio)

Non ha invece senso prendere in considerazione il 2020: in quel casovinse con il 97%, ma era presidente uscente in cerca di riconferma e non aveva avversari degni di nota. Tornando alla ...... Negli Stati Uniti è diventato virale un filmato agiografico in cui si racconta che Donald'è ...Succession • Anders Behring Breivik, l'estremista di destra norvegese che ha ucciso 77 ...L'ex presidente è arrivato primo staccando di 30 punti gli avversari. DeSantis è andato meglio del previsto, mentre la Haley si è rivelata deludente ...L'ex presidente Usa: "Dobbiamo riprenderci il nostro Paese", ha aggiunto. "Questo è il momento per il nostro Paese di tornare unito, che siate repubblicani e democratici, è il momento di stare insieme ...