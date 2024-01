Trump travolge gli sfidanti in Iowa | da solo viaggia oltre il 50% | “È il momento di essere uniti”

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 16 gennaio 2024) Donaldha vinto i caucus in, dove secondo è arrivato il governatore della Florida Ron DeSantis, dopo una sfida serrata con l’ex ambasciatrice all’Onu Nikki Haley, che si è dunque piazzata terza. Quarto, e ultimo, è arrivato l’imprenditore Vivek Ramaswamy, che dopo l’esito del voto ha annunciato il suo ritiro e il sostegno alla campagna di. “Penso che sia veramente il, per tutti, per il nostro Paese, di“, ha detto, nel discorso della vittoria a Des Moines, la capitale dell’. “Grazie al grande popolo dell’”, ha aggiunto l’ex presidente, secondo cui “sarebbe bello se tutti insieme potessimo risolvere i problemi del mondo: accadrà presto”.stravince in ...