Trump stravince le primarie in Iowa | per Desantis secondo posto a distanza

Leggi su linkiesta

(Di martedì 16 gennaio 2024) L’ex presidente Donaldha vinto in modo netto i caucus del Partito Repubblicano americano in, il primo Stato in cui gli elettori del partito hanno votato per scegliere chi candidare alle presidenziali del prossimo 5 novembre negli Stati Uniti.ha raggiunto il 51,1 per cento delle preferenze guadagnando venti delegati, seguito adai suoi principali sfidanti: Ron, governatore della Florida, si piazzacon il 21,2 per cento e otto delegati; Nikki Haley, ex governatrice del South Carolina, al terzocon il 19,1 per cento e sette delegati. L’imprenditore Vivek Ramaswamy ha ottenuto il 7,7 per cento e ha annunciato il suo ritiro. . La battaglia per ilera considerata cruciale per ...