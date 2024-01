Trump stravince in Iowa | i Repubblicani vogliono solo lui Biden ora lo ammette | Sarà il mio sfidante | va fermato

(Di martedì 16 gennaio 2024) Donaldè ora ufficialmente lodi Joeper la Casa Bianca. Le primarie che si sono svolte inhanno sancito un'evidenza che era già nota a tutti gli americani. L'ex presidente ha ottenuto il 59,7% dei consensi, mentre c’è una corsa serrata per il secondo posto che vede in gioco l’ex ambasciatrice Usa all’Onu, Nikki Haley, e il governatore della Florida, Ron DeSantis. Secondo le proiezioni di Edison Research, la prima ha il 16,4 per cento di consensi, mentre il secondo 15,8. I due, al momento, avrebbero conquistato quattro delegati ciascuno, mentre Donaldne avrà almeno sedici, eletti dalle assemblee degli elettori. "Bene, è stato veloce. Ti ringrazio. Ora mettiamo fine a questa cosa senza senso e pensiamo alla follia che è ...

