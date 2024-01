Trump | dal razzismo al sessismo | le dieci balle su Donald | come vogliono silurarlo

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 16 gennaio 2024) «Se sarà eletto,trasformerà l'America in una dittatura», lo hanno scritto tutti i giornali di sinistra in queste settimane. E comunque «una vittoria dicambierà il mondo», ha invece titolato il Financial Times, ma in peggio ovviamente. Funeste profezie che non sono certo una novità per, all'indomani della sua elezione nel 2016 già si diceva che fosse «l'uomo più pericoloso del mondo», eavrebbe potuto essere altrimenti dal momento che per 4 anni un impareggiabile populista avrebbe disposto del «nuclear football», la famosa valigetta con i bottoni atomici? Lo Spiegel scrisse che «niente sarebbe stato più dannoso per l'idea dell'Occidente e della pace nel mondo» di unalla Casa BIanca: «Al confronto, l'America di George W. Bush sembrerà un luogo di logica e ragione». ...