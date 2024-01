Trump a valanga nello Iowa | la nomination repubblicana è più vicina

(Di martedì 16 gennaio 2024) Appare sempre più probabile che sarà Donalda sfidare il presidente uscente degli Stati Uniti, Joe Biden, alle prossime presidenziali. La vittoria dialle primarie del Grand Old Party (Gop), il 15 gennaio, è di quelle che lasciano il segno. In meno di mezz’ora dall’apertura dei caucus, il tycoon aveva già vinto: con oltre il 50% dei voti e un distacco record di circa 30 punti sugli avversari. Sui 40 delegati dello Stato per la convention dei repubblicani, Donaldne ha ottenuti 20, Ron DeSantis 8 e Nikky Haley 7. Il tycoon ha sfondato in tutte le aree sociali, a partire dagli evangelici, con l’unica debolezza delle periferie. Un risultato stupefacente se si pensa che nel 2016 arrivò secondo, collocato in pieno Midwest. E ...

