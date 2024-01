Truffa del falso SMS Bancario | denunciato

(Di martedì 16 gennaio 2024) I carabinieri della stazione di Baselice, coordinati dalla compagnia di San Bartolomeo in Galdo, hannoin stato di libertà un 23enne, già noto alle forze dell’ordine, per. Verso la fine dell’anno scorso un cittadino della Val Fortore aveva ricevuto sul suo telefonino un sms con l’intestazione della sua banca che lo invitava ad accedere ad un link per aggiornare alcuni dati necessari al corretto funzionamento della sua carta di credito. L’ignaro utente aveva quindi cliccato sul collegamento ipertestuale seguendo tutte le indicazioni ricevute ed inserendo credenziali e dati sensibili del suo conto corrente. Nei giorni successivi, però, si era accorto di alcuni inspiegabili ammanchi dal suo conto ed aveva raccontato tutto ai Carabinieri che, ricevuta la denuncia, hanno avviato subito le indagini riuscendo a risalire all’identità del ...

