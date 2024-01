Truffa del falso sms bancario | 23enne denunciato dai Carabinieri

(Di martedì 16 gennaio 2024) Comunicato Stampa Idella stazione di Baselice, coordinati dalla compagnia di San Bartolomeo in Galdo, hannoin stato di libertà undella provincia di Napoli, già noto alle forze dell’ordine, per. Verso la fine dell’anno scorso … Continua L'articolo proviene da Fremondoweb.

Tempo di lettura: < 1 minutoHanno tentato a Santa Maria la Carità (Napoli) la ‘ truffa dello specchietto ‘ pretendendo 100 euro da un anziano per ... (anteprima24)

Con la conferma del nominativo i call center ottengono la risposta affermativa che serve loro per poter stipulare nuovi contratti (ilgiornale)

Siamo alle solite: ancora una volta la Guardia di Finanza – in questo caso gli uomini del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Treviso – hanno ... (secoloditalia)

Tempo di lettura: < 1 minutoI Carabinieri della stazione di Baselice , coordinati dalla compagnia di San Bartolomeo in Galdo, hanno denunciato in ... (anteprima24)

I carabinieri della stazione di Baselice, coordinati dalla compagnia di San Bartolomeo in Galdo, hanno denunciato in stato di libertà un 23enne, già ... (puntomagazine)

Per il 30enne pregiudicato napoletano si sono aperte le portecarcere di Genova Marassi, dove rimarrà a disposizione della locale Autorità Giudiziaria. Il Comando Provinciale carabinieri di ...Reati che sarebbero stati commessi nel corso2022 su tutto il territorio nazionale. Dall'esame ... I militari di Lurate Caccivio hanno denunciato pere ricettazione il 59enne mentre i ...I funzionari dell’Ufficio dei Monopoli di Palermo e di Catania, nell’ambito delle verifiche finalizzate alla prevenzione e repressione delle violazioni in ...Un cittadino della Val Fortore aveva ricevuto sul telefono un SMS con l’intestazione della banca che lo invitava ad accedere ad un link per aggiornare i dati ...