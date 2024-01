Truffa del falso sms bancario | 23enne denunciato dai Carabinieri di Baselice

(Di martedì 16 gennaio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoIdella stazione di, coordinati dalla compagnia di San Bartolomeo in Galdo, hannoin stato di libertà undella provincia di Napoli, già noto alle forze dell’ordine, per. Verso la fine dell’anno scorso un cittadino della Val Fortore aveva ricevuto sul suo telefonino un sms con l’intestazione della sua banca che lo invitava ad accedere ad un link per aggiornare alcuni dati necessari al corretto funzionamento della sua carta di credito. L’ignaro utente aveva quindi cliccato sul collegamento ipertestuale seguendo tutte le indicazioni ricevute ed inserendo credenziali e dati sensibili del suo conto corrente. Nei giorni successivi, però, si era accorto di alcuni inspiegabili ammanchi dal suo conto ed aveva raccontato tutto ai ...

