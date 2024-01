True Detective | Night Country è donna più che mai

(Di martedì 16 gennaio 2024) Disi parlerà per tutto il 2024. E a ragione. La miniserie HBO è tornata ai fasti del passato e per farlo ha dovuto trasformarsi nel profondo. Cambiando showrunner (anche di Issa López sentiremo parlare a lungo), ma soprattutto cambiando identità. Diventando cioè un racconto di donne. Vitale e tormentato come le due protagoniste, una straordinaria Jodie Foster (agente Danvers) e la brava Kali Reis (agente Navarro). Quanto e come è servito questo grande slittamento di prospettiva per rendere grande uno show che nelle due precedenti stagioni aveva zoppicato un po’? Lo vediamo in questo approfondimento. Issa López, mente e cuore diDall’alto, Kali Reis, Issa López e Jodie Foster in posa per ...

: Night Country, la quarta stagione della serie HBO appena uscita, in contemporanea con gli Stati Uniti e in streaming solo su NOW, è ambientata a Ennis, una località immaginaria di uno ......Il freddo è stato fra i temi ricorrenti anche della premiere mondiale della serie, negli studi Paramount di Melrose Avenue a Los Angeles, durante la quale enormi cubi di ghiaccio hanno avvolto la ...