True Detective | Night Country | 6 easter egg e citazioni da scoprire

Il primo episodio di: Night Country sta dividendo i fan della serie televisiva e Issa López, showrunner del capitolo, sembra avere un'idea ben precisa del perché ci sia una differenza così abissale tra l'...La nuova serie tv HBO: Night Country ha fatto finalmente il suo esordio in contemporanea negli Stati Uniti e in Italia con la messa in onda in esclusiva su Sky e in streaming su NOW, ma quando e a che ora ...Billie Eilish sta influenzando, ancora di più, il mondo della serialità televisiva e del cinema internazionale: la sua Bury a Friend è diventata ...La produttrice ha additato i fan sfegatati della prima stagione per spiegare la differenza di punteggio tra i giudizi della critica e quelli del pubblico.