“Troppi pasticci dai pazienti con i farmaci” | i consigli anti-errore

(Di martedì 16 gennaio 2024) (Adnkronos) – Prendere un farmaco al posto di un altro, ingannati da confezioni, colori o forme simili. Ma anche assumere 'doppioni' senza rendersene conto, 'sgarrare' su dosi e orari, stoppare le terapie di testa propria, mandare giù pillole con liquidi diversi dall'acqua. Sono solo alcuni degli errori in agguato per chi sta seguendo una cura

A rischiosono soprattutto gli anziani con iniziali problemi di memoria, non assistiti da un familiare o da un caregiver. Ma anche persone che assumono farmaci per fai - da - te o ...Grandi prestazioni, gol decisivi einerarrabili. Federico Gatti l'ha fatto di nuovo. Come lo strano caso del dottor Jekyll e ... "Lo dicevo io che aveva ricevutocomplimenti, è e rimane ...(Adnkronos) - Prendere un farmaco al posto di un altro, ingannati da confezioni, colori o forme simili. Ma anche assumere 'doppioni' senza rendersene conto, 'sgarrare' su dosi e orari, stoppare le ter ...Da una parte Giorgia Meloni, che cerca una quadra tra i pasticci dei suoi e i bisticci con gli alleati. Dall’altra Elly Schlein, che non sa cosa cercare in un ...