“Troppi pasticci dai pazienti con i farmaci” | i consigli anti-errore

(Di martedì 16 gennaio 2024) Prendere un farmaco al posto di un altro, ingannati da confezioni, colori o forme simili. Ma anche assumere 'doppioni' senza rendersene conto, 'sgarrare' su dosi e orari, stoppare le terapie di testa propria, mandare giù pillole con liquidi diversi dall'acqua. Sono solo alcuni degli errori in agguato per chi sta seguendo una cura o come spesso accade molto più di una, rischiando di combinare "" pericolosi per la salute. A lanciare l'allarme sono gli esperti della Società italiana di medicina interna (Simi), che insegnano a riconoscere le "bucce di banana" sulle quali può scivolare un paziente e dettano le 'istruzioni per l'uso'.utili per non sbagliare. "Molti, in particolare quelli affetti da più patologie croniche – afferma Giorgio Sesti, presidente della Simi – si trovano ad assumere un ...