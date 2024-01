Trevisan-Zarazua oggi in tv | orario | canale e diretta streaming Australian Open 2024

Leggi su sportface

(Di martedì 16 gennaio 2024) Martinase la vedrà contro Renatanel primo turno degli(cemento outdoor). Esordio non agevole per la toscana contro la top cento messicana, reduce da tre buone partite portate a casa nel tabellone di qualificazione. L’unico precedente ha sorriso all’azzurra, che nel giugno del 2021 ha lasciato soltanto due game all’avversaria sulla terra croata di Bol. Anche in quell’occasione si trattava di un primo turno ma il torneo in questione apparteneva al circuito Challenger.partirà favorita sul veloce di Melbourne secondo le quote dei bookmakers ma la partita si prospetta all’insegna dell’equilibrio. In caso di successo l’italiana troverebbe al secondo ostacolo una tra la cinese Lin Zhu oppure la potente transalpina Oceane Dodin. PROGRAMMA E ...