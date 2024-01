Trent’anni fa finiva la Prima Repubblica | seguiva una transizione di cui giova ricordare le virtù

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 16 gennaio 2024) Il 16 gennaio 1994, esattamente 30 anni fa, il Presidente dellaOscar Luigi Scalfaro scioglieva le Camere e calava così il sipario su quella che, con una formula tutta politica e poco giuridica, ci è stata consegnata come «la». Non c’era stata nessuna crisi di governo – come di solito accadedi uno scioglimento del Parlamento – ma la decisione, spiegava lo stesso Scalfaro nella lettera a Ciampi, allora Presidente del Consiglio, affondava le radici «nel radicale cambiamento delle regole elettorali imposto dal referendum popolare del 18 aprile 1993, nonché nei profondi mutamenti emersi nel corpo elettorale e nelle stesse realtà politiche organizzate». Quello che seguì lo ricordiamo tutti, a cominciare da quella discesa in campo televisiva appena dieci giorni dopo. La riflessione su ...