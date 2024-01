Tre fashion moments memorabili della supermodella inglese da oggi 50enne con i capi basici | e i rispettivi styling | che non passeranno mai di moda

Leggi su iodonna

(Di martedì 16 gennaio 2024) Felinamente sinuosa e indomabile, elegantissima e easy allo stesso tempo. La neoKate Moss è una delle più grandimuse degli anni ’90 e di inizio millennio, anche grazie ai suoicult. Il cappotto ladylike leopardato, l’outfit hippie-chic da festival musicale e lo slip dress in tessuto silver (a prova di paparazzi). Ecco come abbinarli per ricreare i look negli outfit di tutti i giorni. Kate Moss: look e stileregina dell’animalier ...