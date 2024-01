Traoré ha superato le visite mediche per il Napoli In serata la firma sul contratto Di Marzio

Nelle gerarchie potrebbe essereda Traorè che qualche mese fa ha contratto la malaria. Scrivemmo il 21 settembre E dunque: che fine ha fatto Lindstrom Garcia finora gli ha concesso un ...Una stagione fantastica finora per i Villans, che hannosenza problemi anche il girone di ... Tante assenze per Emery nella trasferta di Goodison Park:è impegnato in Coppa d'Africa, ma ...