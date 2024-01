Traorè è arrivato in Italia a 14 anni | giocava con i ’98 e segnava 20 reti in sei mesi Gazzetta

(Di martedì 16 gennaio 2024) Hamed Juniorsta svolgendo le visite mediche con il Napoli; se tutto andrà per il meglio, il calciatore firmerà per un prestito dal Bournemouth con diritto di riscatto fissato a 25 milioni. Il centrocampista è un ex Serie A, ha vestito le maglie di Empoli e Sassuolo. Ladello Sport parla dei suoi inizi nel calciono.ina 14nel nostro Paese da pochi giorni, nello zainetto aveva un paio di tute e delle scarpette per nulla adatte all’inverno della provincia di Reggio Emilia. «Continuava a cadere, all’intervallo l’allenatore gli ha prestato le sue scarpe, erano un paio di numeri più grandi. Lui iniziò a dribblare tutti e segnò tre gol in dieci minuti». Enzo Guerri è il presidente del Boca ...

