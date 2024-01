Traoré al Napoli | visite mediche prima della firma

Leggi su anteprima24

(Di martedì 16 gennaio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoHamed Traore ha iniziato stamattina leper avere il via libera alladel suo contratto con il. Il 23enne centrocampista ivoriano arriverebbe in prestito dal Bournemouth ma viene oggi approfonditamente esaminato a Villa Stuart, a Roma, per verificare le sue condizioni fisiche dopo due anni in cui ha giocato pochissimo. Quest’anno in Premier League è stato utilizzato per 44? nelle prime partitestagione per poi finire definitivamente in panchina; da inizio dicembre è stato fuori dalla squadra per aver contratto la malaria. Nella stagione precedente ha giocato da ottobre in campionato con il Sassuolo dopo una frattura del metatarso, poi a gennaio è passato al Bournemouth dove è rimasto fuori a causa di un lungo infortunio al piede. Se le ...