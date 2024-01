Tragedia Hertha Berlino | è morto il presidente Kay Bernstein

A darne notizia è il club della capitale, che non ha però fornito ulteriori informazioni circa la causa del decesso: " L'Berlino piange la perdita di Kay Bernstein. L'intero club, le sue ...in casaBerlino : il club ha comunicato la morte improvvisa del Presidente Kai Bernstein , scomparso a 43 anni per cause non ancora annunciate. Bernstein era diventato numero uno del ...Terribile notizia, quella arrivata nelle ultime ore dalla Germania. L'Hertha Berlino ha annunciato la morte del presidente Kay Bernstein a soli 43 anni. Il club tedesco ha comunicato la ...Mercato Milan, spunta l’indiscrezione su Ngonge: svelato il futuro dell’attaccante del Verona. Le ultime sulla trattativa tra Napoli e Verona Secondo l’indiscrezione di mercato riportata da Alfredo ...