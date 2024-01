Tragedia della solitudine | anziano trovato morto in casa

Leggi su anteprima24

(Di martedì 16 gennaio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoAncora unain provincia di Avellino, questa volta al Comune di Mercogliano da dove arriva la notiziamorte di unL’uomo, residente in via Partenio, non dava più sue notizie e così sono state allerate le Forze dell’Ordine che con i Vigili del Fuoco sono entrati nell’abitazione e hanno fatto la triste scoperta. Le circostanze in cui si è verificato il decesso sembrano, al momento, indirizzare verso cause naturali. Tuttavia, come da prassi in queste circostanze, sarà il medico legale a condurre le indagini necessarie per confermare le esatte circostanzemorte e anche da quanto tempo fosse avvenuta. L'articolo proviene da Anteprima24.it.