Traffico Roma del 16-01-2024 ore 19 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 16 gennaio 2024) Luceverdeben trovati dalla redazione sul grande raccordo anulare su entrambe le carreggiate in graduale diminuzione ildel pomeriggio stesse condizioni di viaggio sulla tratto Urbano della A24 e sull’intero percorso della tangenziale est tornano regolari gli spostamenti anche sulla autostradaTeramo in particolare dopo le code causate da un precedente incidente tra Tivoli e le video con l’ uno per chi è diretto alla capitale sono ancora possibili disagi sulla statale Pontina causati da un precedente incidente tra via dei Castellini e via Montedoro per chi va all’Eur incidente comunque in via di risoluzione in prossimità del quartiere Gianicolense prudenza per la chiusura di via Giovanni Battista canobi causata dalla rottura di una conduttura dell’acqua tra via Ferdinando verospi e via Ferdinando ...