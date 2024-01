Traffico Roma del 16-01-2024 ore 15 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 16 gennaio 2024) Luceverdetrovato dalla redazione pocosul Grande Raccordo Anulare sull’altra turbano della A24 si viaggia senza disagi sull’intero percorso la tangenziale est acittà dalle 16 alle 19 in programma una manifestazione sul piazzale di Porta Pia nei pressi del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prudenza per i possibili disagi alpere lavori siamo ora sulla Pontina non si escludono ulteriori rallentamenti tra via Montedoro e Castelno su tutti e due i sensi di marcia in prossimità della Axa prudenza per la presenza di un incidente su via di Macchia Palocco altezza via Don Giovanni Calabria è da ieri Lunedì 15 nuovi interventi di manutenzione per i binari del lungo ponte Garibaldi in direzione Trastevere ricordiamo la chiusura del tratto ...