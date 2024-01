Traffico Roma del 16-01-2024 ore 14 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 16 gennaio 2024)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità nell’area del Ministero dei Trasporti per la manifestazione di oggi pomeriggio indetta dal Movimento per il diritto all’abitare nelle stesse ore della protesta dalle 16 alle 19 poi si rallentamenti per ilcomprese le linee di zona chiuso per lavori ponte Garibaldi in direzione Casaletto per il cantiere sui binari la linea 8 è sostituita da sé sull’intero percorso Casaletto Piazza Venezia sempre la linea 8 insieme con la linea H e deviata in direzione Casaletto per la chiusura di Ponte Garibaldi in direzione In collaborazione con Luce Verde infomobilità