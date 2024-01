Traffico Roma del 16-01-2024 ore 13 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 16 gennaio 2024) Luceverderobe trovati dalla redazione un incidente rallenta ilsulla via Prenestina siamo in prossimità di via Guglielmo albimonte rallentamenti per incidente anche in viale dell’astronomia all’altezza di piazzale Luigi Sturzo disagi fa sul Lungotevere dei pierleoni a seguire i lavori sul ponte Garibaldi Ci sono rallentamenti a partire da Ponte Palatino non interventi per incidente e poi in via di Dragoncello nei pressi di via Andrea catrani auto in fila sulla via Pontina siamo in prossimità di Castelno in direzione dichiusa via Giovanni Battista canobi per la rottura delle tubature idriche tra via Ferdinando verospi e via Palasciano In quest’ultima direzione bene per i dettagli di questi dati notizie potete consultare il sito.luceverde.it stamattina ovviamente tutto a più ...