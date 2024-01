Traffico Roma del 16-01-2024 ore 10 | 30

(Di martedì 16 gennaio 2024)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità cassa e Salaria rallentamenti sulla tangenziale est e rallentamenti sulla via Casilina per un incidente all’altezza di Letojanni in centro chiusa la corsia di Ponte Garibaldi in direzione traintensosulla Colombo code sulla Pontina dall’incrocio di Mostacciano e la Colombo In collaborazione con Luce Verde infomobilità

La regia deldi droga era affidata a Bruno Carbone, braccio destro del boss dei Van Gogh Raffaele Imperiale, che da Dubai gestiva gli ordini della cocaina grazie alle chat criptate Encrochat,...Diversi incidenti stanno creando rallentamenti in più punti a, sia in città che nell'area del Grande raccordo anulare. Questi i tratti interessati e le zone in cui, in apertura della giornata lavorativa di oggi martedì 16 gennaio, si stanno registrando code.Nessuna italiana sul podio ma comunque in posizioni alte in classifica. Ecco la lista delle città con più traffico al mondo.Diversi incidenti stanno creando rallentamenti in più punti a Roma, sia in città che nell’area del Grande raccordo anulare. Questi i tratti interessati e le zone in cui, in apertura della giornata lav ...