Traffico Roma del 16-01-2024 ore 09 | 00

(Di martedì 16 gennaio 2024)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilitàintenso e code a tratti lungo la carreggiata esterna del raccordo tra via Ardeatina e via Nomentana i coronamenti su via Flaminia via Salaria rispettivamente dal raccordo a via dei Due Ponti e tra Villa Spada e la code per incidente su via Cassia altezza Tomba di Nerone 3 raccordo anulare via dei Due Ponti nelle due direzioniincolonnato sulla tangenziale è tra di via XXIV in via Salaria in direzione Stadio Olimpico Sono in corso lavori alla sede tranviaria in via Prenestina in via Bresadola fino al 26 gennaio le linee 51419 terminano il servizio al largo Preneste da dove partono le navette bus dirette in Piazza dei Gerani e sul viale Togliatti Chiama 514 tra termini e largo Preneste viaggiano su L’unica linea 514 ricordiamo che ...